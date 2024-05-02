Правоохоронці повідомили про підозру нардепу від «Слуги народу» Андрію Клочку. Він незаконно збагачувався

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату України. За даними «Бабеля», йдеться про депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка.
За даними слідства, у 2020—2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень.
Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 мільйонів гривень.
Йдеться про три земельні ділянки на Київщині, пʼять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Merсedes-Benz.
Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
За статтею 368-5 КК України Клочку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
- Раніше журналісти повідомили, що 70-річна мати Андрія Клочка Наталія протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень. Почала вона його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради.
- Клочко відповів, що з нерухомістю матері допомогла сестра, яка «є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії». Він же нібито до майна матері стосунку не має.
- Після цього журналісти перевірили сестру Андрія Клочка. Виявилося, що офіційно його сестра заробляє 10 тисяч гривень на місяць, живе на Троєщині та ніколи не мала свого бізнесу. Чоловік сестри Клочка працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. З початку цього року він офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. За три останні роки сімʼя сукупно заробила трохи понад мільйон гривень.
- У грудні 2021 року САП порушила справу проти Клочка через можливе незаконне збагачення.