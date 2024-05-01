Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Україна змогла повернути ще трьох дітей з окупованої частини Херсонщини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін розповів, що вдалося повернути 11-річну дівчинку — вона залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9 та 13 років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до окупаційного війська.

Зараз усі діти в безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Над поверненням працювали організація Save Ukraine, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини», Мінреінтеграції, органи опіки та піклування, служби у справах дітей. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із окупованої Херсонщини.