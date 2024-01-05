Путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії

Президент рф путін підписав наказ № 11, який стосується громадянства для іноземців. Там, зокрема, ідеться про дітей з України

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

У наказі написано, що діти-сироти і діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства.

Заяву про це можуть подати керівники російських організацій, де перебувають діти. Заповнюючи акт, керівникам не треба вказувати своє місце проживання, контактні дані, а лише адресу та контакти за місцем роботи заявника.

«Вважаю, що присвоєння дітям громадянства рф робиться для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на їхній території... Переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, через надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду», — заявив Лубінець.

За його словами, після отримання українськими дітьми російського громадянства їх можуть усиновити як росіян, а потім змінити їхні персональні дані.

Дмитро Лубінець написав, що робитиме все, щоб на це була реакція як всередині країни, так і на міжнародній арені.