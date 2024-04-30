Між станціями «Деміївська» і «Либідська» почали демонтаж тунелю. Рух поїздів хочуть відновити до кінця літа

Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» в Києві почали демонтаж тунелю. Роботи тривають цілодобово, щоб запустити рух поїздів «синьою» гілкою метро до кінця літа 2024 року.

Про це повідомила Київська міська рада.

Зараз фахівці розробляють котлован із кріпленням третього ярусу, очищують залізобетонні поверхні та видаляють демонтований бетон. Крім того, спеціалісти хімічно закріплюють ґрунти затунельного масиву і готують поверхні тунелю для додаткового підсилення.

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За попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи, загроза аварійної ситуації на цій ділянці метрополітену виникла через неякісні проєктні рішення і неякісні будівельно-монтажні роботи — дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю і проведення додаткових обстежень.