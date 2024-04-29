World Central Kitchen відновлює роботу в секторі Гази через 4 тижні після загибелі своїх волонтерів

Гуманітарна організація World Central Kitchen з понеділка, 29 квітня, відновлює свою діяльність у секторі Гази через чотири тижні після загибелі своїх волонтерів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті World Central Kitchen.

У заяві організації йдеться: «Нам довелося ухвалити рішення: повністю припинити годувати мешканців Гази під час однієї з найстрашніших голодних криз за всю історію або продовжувати усвідомлювати, що співробітників гуманітарних організацій та цивільних осіб можуть убити. Це були важкі дискусії, але в результаті ми вирішили, що повинні продовжувати забезпечувати людей продуктами харчування у найважчі часи».

Благодійна організація заявляє, що має 276 вантажівок з 8 мільйонами порцій їжі, готових до виїзду в Газу через пункт пропуску «Рафах» на кордоні з Єгиптом.