ЦАХАЛ звільнив двох офіцерів, які допустили удар по волонтерах у Газі

Армія оборони Ізраїлю завершила розслідування про атаку на гумконвой World Central Kitchen, де загинули семеро співробітників місії.

Розслідування встановило, що сили ЦАХАЛ ідентифікували озброєного чоловіка на одній із вантажівок гуманітарного конвою, а потім помітили ще одного. Після того, як машини покинули склад, де розвантажували допомогу, один з командирів помилково припустив, що озброєні люди перебувають всередині супроводжувальних машин і це, ймовірно, терористи ХАМАС.

Сили не ідентифікували транспортні засоби, про які йдеться, як пов’язані з WCK. Відтак вони націлилися на три машини гуманітарної допомоги.

«За висновками слідства, інциденту не мало статися. Ті, хто схвалив удар, були переконані, що ціллю є озброєні оперативники ХАМАС, а не співробітники WCK. Удар по транспортних засобах для надання допомоги є серйозною помилкою, яка суперечить стандартним операційним процедурам», — йдеться в заяві.

Армія вважає, що не було достатньо даних, щоб вважати авто World Central Kitchen законною ціллю і відкривати по них вогонь.

Саме рішення про нанесення другого і третього ударів по колоні порушило «оперативний порядок».

Командира вогневої підтримки бригади у званні майора та начальника штабу бригади у званні полковника вирішили звільнити, а командиру бригади, командиру 162 дивізії та командиру Південного командування винесуть догани.

ЦАХАЛ також показав маршрут колони волонтерів і місце, де їх атакували.