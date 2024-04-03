Світові лідери розкритикували атаку ЦАХАЛ по волонтерах World Central Kitchen у секторі Гази. Ізраїль назвав удар «помилкою»

Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві назвав «помилкою» атаку по колоні гуманітарної організації World Central Kitchen у секторі Гази, в результаті якої загинули семеро працівників WCK.

Він підкреслив, що у ЦАХАЛ не було наміру завдати шкоди гуманітарним працівникам WCK.

«Це була помилка, яка стала наслідком помилкової ідентифікації — вночі, під час війни, в дуже складних умовах. Цього не мало статися», — наголосив він.

Халеві перепросив WCK через атаку і запевнив, що незалежна комісія проведе ретельне розслідування інциденту і завершить його в найближчі кілька днів.

«Ми зробимо висновки з результатів розслідування і негайно їх реалізуємо. Ми поділимось результатами розслідування з WCK та усіма зацікавленими сторонами», — підкреслив він.

У World Central Kitchen назвали імена семи своїх працівників, що загинули в результаті атаки: Сайфеддін Іссам Аяд Абутаха (Палестина), Лалзавмі Франком (Австралія), Даміан Собель (Польща), Джейкоб Флікінджер (США та Канада), Джон Чепмен (Велика Британія), Джеймс Хендерсон (Велика Британія) та Джеймс Кірбі (Велика Британія).

Реакція світу на удар по працівниках World Central Kitchen

Президент США Джо Байден висловив обурення інцидентом. За його словами, розслідування Ізраїлем обставин атаки має бути швидким, а його результати — публічними, і на їх підставі винних мають притягнути до відповідальності.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав удар «безсовісним» і додав, що це «неминучий результат того, як ведеться війна». Він підкреслив, що ця атака довела кількість загиблих гуманітарних працівників на війні в секторі Гази до 196 осіб, серед яких понад 175 співробітників ООН.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив обурення через атаку ЦАХАЛ і закликав до ретельного розслідування. Він також нагадав про зобовʼязання Ізраїлю в рамках міжнародного гуманітарного права захищати гуманітарних працівників.

Премʼєр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що Ізраїль має пояснити, як стався цей інцидент, і вжити негайних заходів для захисту гуманітарних працівників і сприяння життєво важливим гуманітарним операціям в Газі.

Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що під час телефонної розмови з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу висловив йому «гнів і стурбованість Австралії» у звʼязку зі смертю її громадянина.

Премʼєр Польщі Дональд Туск звернувся до Нетаньягу та посла Ізраїлю в Польщі Якова Лівне, нагадавши, що переважна більшість поляків продемонструвала повну солідарність з Ізраїлем після нападу ХАМАС. «Сьогодні ви піддаєте цю солідарність дуже важкому випробуванню. Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів», — підкреслив він.