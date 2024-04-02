Премʼєр Ізраїлю визнав удар ЦАХАЛ по гумконвою World Central Kitchen у секторі Гази

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що удар по гуманітарному конвою організації World Central Kitchen у секторі Гази випадково здійснила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Його цитують Reuters та Jerusalem Post.

«На жаль, минулої доби сталася трагічна подія, в якій наші сили ненавмисно завдали шкоди некомбатантам в секторі Гази», — сказав Нетаньягу у відеозверненні.

Він додав, що «на війні таке трапляється», і запевнив, що Ізраїль ретельно розслідує інцидент.

У ЦАХАЛ зазначили, що почали розслідування інциденту, яке «допоможе зменшити ризик повторення подібних випадків».