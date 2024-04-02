В секторі Гази загинули семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen. ЦАХАЛ почав розслідування

Семеро працівників міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen загинули в Газі. В організації стверджують, що це сталось під час атаки Армії оборони Ізраїлю.
Про це пресслужба WCK повідомила 2 квітня.
Інцидент стався, коли команда організації подорожувала в деконфліктній зоні на двох броньованих автомобілях з логотипом WCK та одній неброньованій автівці.
Як кажуть в організації, попри координацію пересування з ЦАХАЛ, колона потрапила під атаку, коли виїжджала зі складу в Дейр-аль-Балах, де команда розвантажила понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морським шляхом.
Семеро загиблих — громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, один з них мав подвійне громадянство США і Канади, а також Палестини.
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Через атаку World Central Kitchen вирішила призупинити свою діяльність в регіоні.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що «проводить ретельне розслідування на найвищому рівні, щоб зрозуміти обставини цього трагічного інциденту».
В ЦАХАЛ наголосили, що докладають значних зусиль для безпечної доставки гуманітарної допомоги й тісно співпрацюють з WCK в їхніх зусиллях з надання продовольства і гуманітарної допомоги населенню Гази.
- Атака, в якій загинули працівники WCK, сталась на тлі активних бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, що тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
- На початку березня США вперше десантували гуманітарну допомогу палестинцям у Газі, доставивши понад 38 тисяч страв. 10 березня армія США направила корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс, через який палестинцям доставлятимуть гуманітарну допомогу. Газа перебуває під блокадою ізраїльського флоту з 2007 року, коли ХАМАС взяв контроль над анклавом. Там немає портової інфраструктури.
- 12 березня до Гази вирушив перший корабель з гуманітарною допомогою від World Central Kitchen.