В секторі Гази загинули семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen. ЦАХАЛ почав розслідування

Семеро працівників міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen загинули в Газі. В організації стверджують, що це сталось під час атаки Армії оборони Ізраїлю.

Про це пресслужба WCK повідомила 2 квітня.

Інцидент стався, коли команда організації подорожувала в деконфліктній зоні на двох броньованих автомобілях з логотипом WCK та одній неброньованій автівці.

Як кажуть в організації, попри координацію пересування з ЦАХАЛ, колона потрапила під атаку, коли виїжджала зі складу в Дейр-аль-Балах, де команда розвантажила понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морським шляхом.

Семеро загиблих — громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, один з них мав подвійне громадянство США і Канади, а також Палестини.

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Через атаку World Central Kitchen вирішила призупинити свою діяльність в регіоні.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що «проводить ретельне розслідування на найвищому рівні, щоб зрозуміти обставини цього трагічного інциденту».

В ЦАХАЛ наголосили, що докладають значних зусиль для безпечної доставки гуманітарної допомоги й тісно співпрацюють з WCK в їхніх зусиллях з надання продовольства і гуманітарної допомоги населенню Гази.