США направили корабель до Гази для встановлення тимчасового пірса

Армія США направила корабель до Гази, щоб побудувати тимчасовий пірс, через який палестинцям доставлятимуть гуманітарну допомогу.

Про це повідомило Центральне командування (CENTCOM).

Корабель «Генерал Френк С. Бессон» (LSV-1) відправився з обʼєднаної бази «Ленглі-Юстіс» (штат Вірджинія) і вже на шляху до Східного Середземноморʼя. Він перевозить необхідне обладнання для встановлення тимчасового пірса.

Відправка корабля відбулася за 36 годин після того, як президент США Джо Байден оголосив, що його країна надаватиме гуманітарну допомогу Газі морем.

Оскільки сектор Гази не має портової інфраструктури, США спочатку планують використовувати Кіпр як платформу для перевірки вантажів за участі представників Ізраїлю.

Газа перебуває під блокадою ізраїльського флоту з 2007 року, коли ХАМАС взяв контроль над анклавом.