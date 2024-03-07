США збудують порт у секторі Гази для доставки гуманітарної допомоги

Президент США Джо Байден доручив американським військовим розпочати екстрену місію зі створення порту в секторі Гази, щоб доставляти туди гуманітарну допомогу.

Про це він оголосить у своїй промові, йдеться у пресрелізі Білого дому США.

Особливістю порта буде тимчасовий пірс, який має забезпечити пропускну здатність для сотень додаткових вантажівок допомоги щодня. Цей проєкт створюватимуть американці разом із партнерами.

США координуватимуть з ізраїльтянами вимоги безпеки на суші та працюватимуть з ООН і гуманітарними неурядовими організаціями щодо розподілу допомоги в Газі.

Гуманітарну допомогу спочатку доставлятимуть на Кіпр, а звідти вже до Гази. На реалізацію проєкту знадобиться кілька тижнів.

Кіпр запропонував ініціативу, яка забезпечує платформу в порту Ларнаки для перевантаження допомоги Газі та її перевірки ізраїльськими представниками.

У майбутньому Штати планують зробити порт комерційним обʼєктом.