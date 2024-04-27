Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Тепер до неї входять всі країни «Великої сімки» — Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Міжнародну коаліцію започаткували в лютому в Києві за спільної ініціативи України та Канади. Зараз її підтримують 36 країн.
Члени коаліції підтримують справедливе вирішення ситуації з незаконно депортованими і примусово переміщеними українськими дітьми. Також вони сприяють наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали через депортацію та примусове переміщення.
Депортація українських дітей
В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.
Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.