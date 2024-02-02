В Україні розпочала роботу Міжнародна коаліція за повернення українських дітей

У Києві запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під співголовуванням України та Канади.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Коаліція представила на засіданні рамковий документ, який визначає мандат коаліції, цілі, керівні принципи та напрями діяльності. Кожна країна-учасниця може самостійно визначити сфери, у яких хоче діяти, чи взяти на себе лідерство в них.

Головне завдання Коаліції — сприяти поверненню українських дітей з росії та тимчасово окупованих територій. Зокрема, виявляти місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробляти механізми повернення, брати участь у дипломатичних переговорах.

Також країни-учасниці фокусуватимуться на підготовці та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їхніх сімей, щоб ті змогли пройти кордони й повернутися в Україну. Важливою буде й підтримка дітей після повернення.

Ще одне ключове завдання — забезпечити доступ до правосуддя для дітей. Пошук жертв і свідків злочинів, притягнення винних до відповідальності.

Канада допомагатиме Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, серед яких держави Глобального Півдня. Усього Коаліція нараховує 28 учасників. Під час сьогоднішнього засідання до неї приєдналися ще Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина.