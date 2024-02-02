В Україні розпочала роботу Міжнародна коаліція за повернення українських дітей

У Києві запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей під співголовуванням України та Канади.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Коаліція представила на засіданні рамковий документ, який визначає мандат коаліції, цілі, керівні принципи та напрями діяльності. Кожна країна-учасниця може самостійно визначити сфери, у яких хоче діяти, чи взяти на себе лідерство в них.
Головне завдання Коаліції — сприяти поверненню українських дітей з росії та тимчасово окупованих територій. Зокрема, виявляти місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених дітей, розробляти механізми повернення, брати участь у дипломатичних переговорах.
Також країни-учасниці фокусуватимуться на підготовці та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їхніх сімей, щоб ті змогли пройти кордони й повернутися в Україну. Важливою буде й підтримка дітей після повернення.
Ще одне ключове завдання — забезпечити доступ до правосуддя для дітей. Пошук жертв і свідків злочинів, притягнення винних до відповідальності.
Канада допомагатиме Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, серед яких держави Глобального Півдня. Усього Коаліція нараховує 28 учасників. Під час сьогоднішнього засідання до неї приєдналися ще Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина.
- Цього ж дня Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей. Команді Save Ukraine вдалося повернути загалом 235 українських дітей.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- У січні 2024 року президент рф володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям громадянства росії. У наказі написано, що діти-сироти й діти, які залишилися без батьківського піклування, з українським громадянством можуть отримати російське за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Це можуть використати для того, щоб депортованих українських дітей «юридично» не залишилось на території росії — відповідно, буде тяжче довести цей воєнний злочин.