Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей

Команда Save Ukraine повернула з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей ще чотирьох дітей. Загалом їм вдалося повернути 235 українських дітей.

Про це повідомила організація Save Ukraine.

Вік дітей, яких повернули, — від 0 до 16 років. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації.

Також стало відомо, що Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей з росії та тимчасово окупованих територій. Канада допомагатиме Україні створювати юридичні справи для повернення дітей, а також задіє до коаліції інші країни, зокрема працюватиме з тими державами, які «мають прямі відносини з росією».