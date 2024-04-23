Данія виділить понад €420 млн на відбудову та енергетику України

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько €40 мільйонів на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України, а також €380 мільйонів для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.
Меморандум з українського боку підписала міністр економіки Юлія Свириденко, а з данського — міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, повідомляє Мінекономіки України.
Гроші підуть до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Його завдання знизити фінансові ризики для компаній, що беруть участь у відбудові України. Частина з вищезгаданих грошей допоможе зміцнити енергосистему України, яка постраждала від ракетних і дронових атак військ росії.
Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.
- З березня 2024 року війська росії завдали трьох масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.
- Зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і найбільша в Україні Трипільська ТЕС у Київській області, які в підпорядкуванні «Центренерго», а також Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК. Також пошкоджена ТЕЦ у Сумах.
- Із середини квітня в енергосистемі України почався дефіцит, через що доводиться звертатися по аварійну допомогу до Румунії, Словаччини і Польщі. Міненерго просить українців зменшити використання енергоємних приладів у пікові години — з 19:00 до 22:00.