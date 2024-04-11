«Укренерго» закликає українців мінімізувати використання електрики у пікові години

Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. Це була третя масована атака на українську генерацію від початку року.

Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль в енергосистемі — можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Наразі деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія.

«Енергосистема може безпечно працювати тільки, якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Тож зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання», — зазначили в «Укренерго».

Компанія наголошує, що особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.

«Будь ласка, не вмикайте в цей період потужних електроприладів, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період», — додали енергетики.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. Відтак ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.