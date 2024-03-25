Харківська ТЕЦ-5 — одна з найбільших в Україні — призупинила роботу після російських ударів

Харківська ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших в Україні, втратила головні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Тепер Харків живлять інші області.

Про це повідомили «Суспільному» у пресслужбі теплоелектроцентралі.

Оцінити повні масштаби збитків та спрогнозувати необхідні відновлювальні роботи на обʼєкті вдасться тільки після завершення огляду та розбору завалів.

«На думку енергетиків, уже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом», — зазначила співробітниця пресслужби Наталія Вербова.

Як додав директор ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, для відновлення централі потрібне ексклюзивне обладнання енергоблоків, зокрема турбін, генераторів.

«У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік», — наголосив він.

Харківська ТЕЦ-5 розташована неподалік села Подвірки Харківського району. Вона постачала електроенергію та тепло у Київський, Шевченківський, Салтівський, Новобаварський, Холодногірський райони Харкова та весь Харківський район.