У Харкові достроково закінчать опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Ситуація в місті залишається складною — світла нема у 215,8 тисячі споживачів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Дострокове завершення опалювального сезону дозволить забезпечити світлом максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки харківʼян. Відключати теплопостачання почнуть відзавтра — температура повітря на вулиці для цього сприятлива, повідомив Терехов.

У місті застосовують графіки погодинних відключень, однак сьогодні в Харкові змогли відновити живлення метро. Інтервал руху підземки — 20 хвилин.

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що рішення про закінчення опалювального сезону в кожному з регіонів, які постраждали від російських ракет, ухвалюватимуть окремо, в залежності від температури довкілля.