За ніч ППО збила 8 з 9 дронів Shahed — окупанти цілили по енергоструктурі

За ніч українські сили ППО збили 8 з 9 дронів Shahed у межах Миколаївської та Одеської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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В Одесі окупанти пошкодили один із високовольтних енергообʼєктів «Укренерго», через це без світла залишилися жителі Пересипського району. У місті та районі запроваджують екстрені відключення світла — ситуація з електропостачанням залишається складною.

Росіяни також поцілили в енергообʼєкт на Миколаївщині — там спалахнула пожежа, однак минулося без постраждалих. Також уламки безпілотника пошкодили будинки в Миколаєві. Попередньо, у місті постраждали 11 людей — з них 9 отримали медичну допомогу на місці, а двох госпіталізували.