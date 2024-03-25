У Миколаєві через атаку безпілотників постраждали 11 людей

Уночі російські війська вдарили безпілотниками по Миколаївщині. Через атаку постраждали 11 людей, також ворог поцілив по енергетичному обʼєкту.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Росіяни атакували кількома хвилями дронів Shahed з акваторії Чорного моря. По 4 ударні безпілотники збили на Одещині та Миколаївщині.

Один з дронів влучив в енергетичний обʼєкт на Миколаївщині. Там спалахнула пожежа — її вже ліквідували. Минулося без постраждалих.

Також уламки безпілотника пошкодили будинки в Миколаєві. Попередньо, у місті постраждали 11 людей — з них 9 отримали медичну допомогу на місці, а двох госпіталізували.