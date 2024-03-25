В Одесі знову діють екстрені відключення світла. Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту

У ніч на 25 березня російська війська пошкодили один із високовольтних енергообʼєктів «Укренерго» в Одесі. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, однак ситуація залишається складною — у місті й районі запроваджують екстрені відключення світла.

Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

Уночі ворог також вдарив по енергообʼєкту на Миколаївщині — там спалахнула пожежа, минулося без постраждалих.