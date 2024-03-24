У Харкові 200 тисяч споживачів досі без світла, а Одесу вдалось заживити повністю

У Харкові вже другий день відновлюють електропострачання після масованої ракетної атаки 22 березня. Наразі без світла залишаються близько 200 тисяч споживачів — енергетики в цілодобовому режимі намагаються полагодити руйнування, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні «Харківобленерго» почало застосовувати графіки аварійних відключень.

Тим часом енергетики змогли заживити Одесу, чия інфраструктура також зазнала значних руйнувань після обстрілу. У разі збільшення навантаження на систему в місті та області введуть графіки відключень електроенергії.

«Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутись до нормального режиму електропостачання», — наголошує ДТЕК.