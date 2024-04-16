Зеленський: Росіяни знищили Трипільську ТЕЦ, бо в України скінчилися ракети для її захисту

Російському війську вдалося повністю знищити Трипільську ТЕЦ, тому що в України закінчилися ракети для її захисту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю PBS.

За його словами, на Трипільську ТЕЦ летіло 11 ракет. Перші сім ракет українська ППО знищила. Ще чотири — знищили Трипільську станцію.

«Чому? Тому що було ракет — нуль. У нас закінчилися всі ракети, які захищали Трипілля», — наголосив Зеленський.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині й одна з найбільших в Україні. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

«Коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, бо тоді буде сприйматися, що Україна затягнула НАТО у війну. Тому після недавньої атаки я хочу поставити вам запитання: Ізраїль у НАТО чи ні», — додав президент.

І зазначив, що країни НАТО і їхні союзники захищали Ізраїль і показали Ірану, що Ізраїль був не сам.

«І це був урок, це відповідь усім, хто каже, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну», — сказав Зеленський.

Відомо, що коли Іран атакував Ізраїль дронами й ракетами, США разом із союзниками допомогти відбити повітряну атаку. Коли ж радника Білого дому США Джона Кірбі запитали, чому американські війська не можуть збивати іранські дрони над Україною, як зробили це над Ізраїлем, той відповів: «Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні загрози».

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.