«Різні конфлікти». США не збиватимуть дрони над Україною, як це зробили над Ізраїлем

Війська Сполучених Штатів не збиватимуть іранські дрони, які росія запускає по Україні, як вони це зробили для Ізраїлю під час атаки Ірану.

Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

На брифінгу Білого дому його запитали, чому американські військові разом із союзниками допомогли Ізраїлю збивати безпілотники, запущені Іраном, але не допомагають з цим Україні.

«Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні загрози», — сказав Кірбі.

І додав, що президент США Джо Байден від початку повномасштабної російсько-української війни дав чітке розуміння, що Вашингтон не братиме участі в конфлікту у військовій ролі.

За словами радника, США надавали Україні все необхідне для захисту, однак зараз допомога зупинилася через відсутність додаткового фінансування військової підтримки Києва, якої він потребує.

Днями Джон Кірбі заявляв, що питання фінансування Ізраїлю та України має бути винесене на розгляд Палати представників «якнайшвидше». Потім спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Законопроєкти винесуть на розгляд до кінця цього тижня.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.