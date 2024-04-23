Верховна Рада звільнила сімох членів Рахункової палати, але вона продовжить працювати

Верховна Рада на засіданні 23 квітня звільнила сімох членів Рахункової палати, чий строк повноважень сплив 15 березня 2024 року. За це рішення проголосували 264 народні депутати.

Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що йдеться про Віктора Богуна, Андрія Дідика, Василя Невідомого, Ірину Іванову, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука й Андрія Майснера.

«У Рахунковій залишиться 5 членів. Але колеги наполягають, що вона все ще зможе приймати рішення (ну так креативно трактують кворум)», — додав він.

Железняк вважає, що реформа Рахункової палати дуже ймовірно буде в умовах «під гроші США». На його думку, це не останнє звільнення з чинної Рахункової палати.

У самій Рахунковій палаті заявили, що там залишились працювати голова Ольга Піщанська, заступник голови Сергій Ключка, а також члени Кирило Клименко, Геннадій Пліс та Єлизавета Пушко-Цибуляк.

У відомстві зазначили, що згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями закону Про Рахункову палату її засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин від фактично призначеної Верховною Радою кількості членів РП. Тобто 5 членів недостатньо, але після 15 березня, коли сплив строк повноважень одразу семи членів, яких призначили ще у 2018 році, Рахункова палата продовжувала свої повноваження.

Як пояснює громадська організація Transparency International Ukraine, палата зможе працювати далі, оскільки в законодавстві немає вимоги, щоб усі посади чи якась їхня мінімальна кількість була зайнята. Орган і далі зможе ухвалювати рішення.

Зараз робоча група працює над реформою законодавства щодо Рахункової палати, зокрема й над новою процедурою конкурсу. Тож нових членів органу варто призначати вже після цього оновлення.