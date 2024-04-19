Україна повернула з росії 17-річну дівчину Мирославу. У 2014 році вона залишилася без батьків, а півтора року тому, всупереч власному бажанню, її відправили навчатися в росію з тимчасово окупованої території.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У росії дівчина жила в гуртожитку, її кинули напризволяще. Вона намагалася знайти когось, хто міг би підтримати й допомогти. Небайдужі люди повідомили про місце перебування дівчини в Україну.

За її повернення взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції. Важка дорога тривала чотири дні, але тепер дівчина вдома, в Україні.