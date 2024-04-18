США і Британія наклали нові санкції на Іран через нещодавню атаку на Ізраїль

США і Велика Британія у відповідь на іранську атаку на Ізраїль 13 квітня ввели спільні санкції проти Ірану. Зокрема, обмежувальні заходи наклали на 16 людей і дві організації, що забезпечують виробництво дронів.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Усі вони повʼязані з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і причетні до виробництва безпілотників, якими Тегеран обстрілював Ізраїль.

США також вводять санкції проти пʼяти організацій металургійного сектора Ірану, які постачають компоненти для виготовлення сталі одному з найбільших іранських виробників Khuzestan Steel Company або закуповують у нього готову сталеву продукцію.

Металургійний сектор щороку приносить до кількох мільярдів доларів доходу. Значна частина від цього прибутку надходить від експорту сталі.

Крім того, США накладають санкції на три дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжували матеріально забезпечувати КВІР.

Водночас Міністерство торгівлі США запроваджує додаткові заходи експортного контролю, покликані обмежити доступ Ірану до мікроелектроніки, яку Тегеран використовує у виробництві зброї.

Санкції Великої Британії стосуються кількох іранських військових організацій, компаній та людей, причетних до виробництва дронів і балістичних ракет в Ірані.

«Сьогодні, у координації з Великою Британією та консультуючись із партнерами й союзниками, ми швидко і рішуче діємо у відповідь на безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль. Ми використовуємо економічні інструменти Мінфіну, щоб уразити ключові аспекти зловмисної діяльності Ірану, зокрема виробництво дронів і доходи, які йдуть на підтримку тероризму. Найближчими днями й тижнями ми продовжуватимемо розгортати санкції, щоб протистояти Ірану», — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, за останні три роки Мінфін США запровадив санкції проти понад 600 людей і організацій, повʼязаних із терористичною діяльністю Ірану, порушеннями прав людини та фінансуванням ХАМАС, єменських хуситів, «Хезболли» та іракських ополченців.

«Ми також рішуче дотримувалися наших санкцій, зокрема шляхом штрафів, викриття схем і мереж ухилення від санкцій. Наші дії роблять продовження дестабілізуючої поведінки для Ірану дедалі важчим і дорожчим», — заявила Єллен.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼятеро офіцерів, зокрема впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО та винищувачі США і Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулись понад 30 людей. Про загиблих не повідомляється.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але в разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще потужнішу атаку.