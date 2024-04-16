Конгрес США оголосив нові санкції проти Ірану у відповідь на атаку по Ізраїлю

Палата представників Конгресу США затвердила низку законопроєктів, які мають посилити фінансовий тиск на Іран. Рішення ухвалили у відповідь на безпрецедентну ракетну атаку Тегерану по території Ізраїлю.

Про це повідомляє The Hill.

Три окремі законопроєкти винесли на голосування в умовах призупинення дії регламенту — прискореного процесу, що вимагає підтримки двох третин депутатів для ухвалення рішення і дозволяє негайно провести голосування в залі.

Законопроєкти переважно спрямовані на запровадження фінансових санкцій проти Ірану, тих, хто його підтримує, і мережі його довірених осіб.

Серед них — законопроєкт про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання; законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти і нафтопродуктів; а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼятеро офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулись понад 30 людей. Про загиблих не повідомляється.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але в разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще потужнішу атаку.