WSJ: Половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не змогла злетіти або впала, не діставшись цілі

Приблизно 50% балістичних ракет, які Іран запустив по Ізраїлю, не змогли піднятися в повітря або ж розбилися, так і не долетівши до цілі.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на заяви трьох американських високопосадовців.

Загалом Іран запустив від 115 до 130 балістичних ракет у бік Ізраїлю. За словами американських чиновників, успішно перехопили лише близько половини з них, решта ж просто не змогла злетіти або впала, не досягнувши цілей.

Армія оборони Ізраїлю заявляла про 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Збили тоді 99%, стверджувала ізраїльська сторона. Практично всі цілі перехопили на підльоті до Ізраїлю — в небі над Йорданією та Іраком. Це робили винищувачі США і Британії, які базуються в Йорданії та Саудівській Аравії.

Пробили оборону пʼять балістичних ракет, чотири з яких впали на авіабазі Неватим, де базуються винищувачі F-35. CBS News пише, що американські чиновники вважають цю базу основною ціллю удару.

Що відбувається між Іраном та Ізраїлем

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.

Повідомлялося, що поранень дістали двоє дітей. Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулось понад 30 людей. Про загиблих не повідомлялося.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще більш потужну атаку.

Західні медіа пишуть, що Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови президента США Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.