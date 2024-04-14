NYT: Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови Байдена з Нетаньягу

Ізраїль відмовився від негайного удару у відповідь по Ірану після розмови президента США Джо Байдена з ізраїльським премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
Про це пише The New York Times із посиланням на двох неназваних ізраїльських чиновників.
Розмова Байдена і Нетаньягу після атаки Ірану була дуже «напруженою». Лідер США чітко заявив, що він проти ескалації великого конфлікту і Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану. Миттєвий удар у відповідь підтримали кілька членів уряду Ізраїлю, але відсутність серйозних збитків і розмова з Байденом призвели до його скасування.
Член воєнного кабінету Бені Ганц заявив, що Ізраїль змусить Іран заплатити за атаку «тоді, коли нам буде зручно», передає The Times of Israel. Уряд країни сьогодні має зібратися на нараду, де обговорюватиметься реакція на іранський удар.
США ж скликають лідерів країн G7, куди входять Італія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія та Канада.
Також сьогодні, 14 квітня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН. Термінове засідання скликали на вимогу Ізраїлю. Постпред країни при ООН Гілад Ердан закликав визнати на ньому іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київський часом.
- Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.
- Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».
- Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Американські медіа 12 і 13 квітня писали, що Іран готує ракетно-дронову атаку на Ізраїль.
- Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів-камікадзе Shahed. Армія Ізраїлю заявила, що 99% цілей збили. Це 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Деякі ракети влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні. Більшість цілей збили над Іраком та Йорданією. Допомагали Ізраїлю у відбитті атаки ППО і винищувачі США та Британії. Також допомагала Франція, але чим саме — поки невідомо.
- Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу в Ізраїлі після атаки звернулась понад 30 людей. Про загиблих не повідомляється.
- Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді Ізраїлю обіцяє ще більш потужну атаку.