Рада підтримала за основу законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Верховна Рада 11 квітня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 264 народнідепутати, пʼятеро були проти.

За словами Железняка, законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також що визначальний голос при відборі та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Нардеп очікує, що до другого читання в документ внесуть наступні зміни:

на розгляд премʼєр-міністра України подаватимуть не дві, а одну кандидатуру на посаду директора БЕБ;

будуть детально прописані процедури переатестації та відбору співробітників.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування МВФ. До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС. Утім, урядовий законопроєкт іде врозріз із пропозиціями партнерів.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Ці реформи в переліку пріоритетних на 2024 рік.

29 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу БЕБ, але його розкритикували ЦПК і деякі народні депутати.

Уже 12 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2, який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.

Проти урядового законопроєкту також виступили аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії. «Європейська Бізнес Асоціація» просила підтримати альтернативний законопроєкт № 10439-2, адже вважає, що він зможе реально реформувати БЕБ і зробити його незалежним.

23 лютого Верховна Рада провалила голосування в першому читанні за законопроєкт № 10439. Його відправили на повторне перше читання зі скороченням строків розгляду.