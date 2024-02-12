ЦПК: У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про реформу БЕБ — він виключає вплив на бюро

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.

Громадська організація «Центр протидії корупції» пише, що № 10439-2 повністю відповідає вимогам міжнародних партнерів, врахувує пропозиції і зауваження експертів та позбавляє заступника голови Офісу президента Олега Татарова контролю над БЕБ.

У ЦПК наголошують, що в документі прописана повноцінна переатестація персоналу БЕБ та оновлена конкурсна процедура. Зокрема, переатестацію проводитимуть комісії, в яких трьох з пʼяти членів будуть визначати міжнародні партнери. Якщо співробітник БЕБ не пройде атестацію або відмовиться від неї, то буде звільнений. Документ також не дає співробітникам уникати переатестації через лікарняні, відпустки та інші маніпуляції.

Сама атестація пропонується у три етапи:

тестування на знання законодавства;

тестування на загальні здібності;

співбесіда щодо доброчесності та професійної етики.

На останньому етапі комісії зможуть перевірити кандидата, оцінити його минуле, професійну поведінку і майновий стан.

Також законопроєкт передбачає оновлену конкурсну процедуру на посаду директора бюро. У складі комісії з відбору директора чотири з семи членів будуть визначені міжнародними партнерами. Їхні голоси будуть вирішальними.