Парламент не підтримав урядовий законопроєкт про реформу Бюро економічної безпеки

Народні депутати не підтримали за основу урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Законопроєкт відправили на повторне перше читання зі скороченням строків розгляду.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт № 10439 проголосували 222 депутати. Проти — 18, утрималися — 8, не голосував — 51.

Уряд пропонує, щоб лише БЕБ і Національне антикорупційне бюро України могли проводити перевірки фінансово-господарської діяльності бізнесу, незалежно від його форми власності. Нацполіцію та СБУ пропонують виключити з переліку органів державного фінансового контролю. Законопроєкт також пропонує нову процедуру обрання директора БЕБ.

Цей законопроєкт активно критикують. Проти нього виступив нардеп Ярослав Железняк, назвавши його «псевдореформою авторства Татарова-Шурми без переатестації, зміни керівництва, прозорих конкурсів», і очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

Проти урядового законопроєкту також виступили аналітичні центри: Інститут соціально-економічної трансформації, CASE Україна, Інститут податкових реформ, Центр економічної стратегії. Європейська Бізнес Асоціація просила підтримати альтернативний законопроєкт № 10439-2, адже вважає, що він зможе реально реформувати БЕБ і зробити його незалежним.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України у програмі розширеного фінансування МВФ. До цієї реформи привʼязана й підтримка ЄС. Утім, урядовий законопроєкт іде в розріз з пропозиціями партнерів.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це в переліку пріоритетних реформ на 2024 рік.

29 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу БЕБ, але його розкритикували ЦПК і деякі народні депутати.

Уже 12 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2, який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.