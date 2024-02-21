Бізнес просить владу підтримати альтернативний законопроєкт про реформу БЕБ. Що він передбачає

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) просить парламент ухвалити альтернативний законопроєкт № 10439-2 про реформування Бюро економічної безпеки України, оскільки цей документ виключає вплив на бюро й враховує пропозиції та коментарі бізнесу в контексті реформування БЕБ.

ЕВА наголошує, що відбір на посаду очільника та на ключові посади БЕБ мають проводити на конкурсних засадах із залученням іноземних експертів, як було із конкурсом в НАБУ.

«Крім того, процедуру переатестації старих працівників БЕБ потрібно чітко регламентувати, аби недоброчесні працівники не могли пройти переатестацію», — йдеться у заяві ЕВА, яка є одним із найвпливовіших і найбільших обʼєднань бізнесу в Україні.

Коли БЕБ пройде перезавантаження, тоді йому передадуть всі кримінальні провадження в економічній сфері, бо зараз ними займаються інші правоохоронні органи.

ЕВА наголошує, що законопроєкт № 10439-2 зможе провести реальне реформування БЕБ, як незалежного органу, а не «підконтрольного».

Що передбачає законопроєкт 10439-2

У документі прописана повноцінна переатестація персоналу Бюро економічної безпеки та оновлена конкурсна процедура. Зокрема, переатестацію проводитимуть комісії, в яких трьох з пʼяти членів визначатимуть міжнародні партнери. Якщо співробітник БЕБ не пройде атестацію або відмовиться від неї, то буде звільнений. Документ також не дає співробітникам уникати переатестації через лікарняні, відпустки та інші маніпуляції.

Сама атестація пропонується у три етапи:

тестування на знання законодавства;

тестування на загальні здібності;

співбесіда щодо доброчесності та професійної етики.

На останньому етапі комісії зможуть перевірити кандидата, оцінити його минуле, професійну поведінку і майновий стан.

Також законопроєкт передбачає оновлену конкурсну процедуру на посаду директора бюро. У складі комісії з відбору директора чотири з семи членів будуть визначені міжнародними партнерами. Їхні голоси будуть вирішальними.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України у програмі розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.

Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це у переліку пріоритетних реформ на 2024 рік.

29 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу БЕБ, але його розкритикували ЦПК і деякі народні депутати.

Уже 12 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2, який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.