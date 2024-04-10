Суд ЄС скасував персональні санкції проти російських олігархів Фрідмана й Авена, але вони ще діють

Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана і Петра Авена, задовольнивши їхній позов.

Санкції проти обох бізнесменів вводили в період з лютого 2022 року до березня 2023 року.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Михайло Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу і Великої Британії. Михайло Фрідман та його партнери по «Альфа-груп» Петро Авен, Олексій Кузьмічов і Герман Хан опинилися під санкціями ЄС за ймовірні звʼязки з путіним.

Фрідман скаржився на повʼязані із санкціями фінансові обмеження. Він, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що не мають жодного впливу на політику путіна.

Як пише «Європейська правда», яка ознайомилась із рішенням суду, санкції проти Фрідмана й Авена ще діють.

У Суді ЄС оскаржуються конкретні рішення Ради ЄС, а не самі санкції. Бізнесмени оскаржували чинне на час їхнього позову рішення від 2022 року, пояснює ЄП, але воно перестало діяти, оскільки санкції продовжували окремими рішеннями у 2023 і 2024 роках.

Попри те, що юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних санкцій проти олігархів, воно створює політичні проблеми для їхнього продовження. ЄП нагадує, що в період до 2022 року після подібних рішень суду Євросоюз був змушений припинити поновлення санкцій щодо більшості поплічників українського президента-втікача Віктора Януковича, які були внесені у санкційний список у 2014 році.