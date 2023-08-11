США наклали санкції на співвласників Альфа Банку Фрідмана й Авена

Вашингтон вніс до санкційного списку співвласників Альфа Банку Михайла Фрідмана й Петра Авена.
Про це пише пресслужба Міністерства фінансів США.
Також США ввели санкції проти акціонерів «Альфа-груп» Олексія Кузьмічова та Германа Хана.
До розширеного списку американських санкцій також потрапив Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) — найбільше обʼєднання бізнесу в рф.
Тепер усе майно підсанційних росіян, яке перебуває у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем громадян США, заблоковано. Діє ще низка інших обмежень.
- Розслідування виявило, що понад 80 російських олігархів фінансують військо рф відкрито (серед них Фрідман). Ще близько сотні — роблять це «мовчки».
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Михайло Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії. Він скаржився на повʼязані із цим фінансові обмеження. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що не мають жодного впливу на політику путіна.