Розслідування: Понад 80 російських олігархів фінансують військо рф відкрито. Ще близько сотні — роблять це «мовчки»

Серед двохсот найбагатших росіян (за версією журналу Forbes) 81 олігарх відкрито бере участь у забезпеченні російського війська, пишуть розслідувачі з російського видання «Проєкт».

Російські олігархи, за даними медіа, уклали з Міноборони рф відкриті контракти на щонайменше 220 мільярдів рублів за період з 2014 до 2023 року.

Під санкціями зараз 80 цих олігархів, але тільки 14 з них потрапили під обмеження в усіх країнах-союзниках України. Ще 34 — лише в Україні.

Розслідувачі називають такі імена: Олексій Мордашов («Сєвєрсталь»), Володимир Потанін («Норнікель»), Вагіта Алекперова («Лукойл»), Михайло Фрідман (LetterOne), Роман Абрамович (Millhouse), Геннадій Тимченко («Новатек»), Алішер Усманов (USM), Юрій Ковальчук (банк «Росія»), Аркадій Ротенберг («Мостотрест»).

Водночас у виданні уточнюють, що решта найбагатших росіян у свій спосіб фінансують армію рф, але роблять це «мовчки». Зокрема, постачають російському оборонно-промисловому комплексу товари й послуги для виробництва ракет, бомб і куль.

Так, алюмінієвий порошок виробнику бомб ФАБ-500, якими атакували Драматичний театр у Маріуполі, постачали структури Олега Дерипаски (En+ Group) та Віктора Вексельберга («Ренова»), а комплектуючі для бомби надавала компанія, де є частка бізнесмена Володимира Євтушенкова (АФК «Система»). Один із його бізнесів також постачав алюмінієву броню для бойових машин десанту, «з яких російські військові розстрілювали мирних мешканців Бучі».

Видання «Проєкт» проаналізувало держконтракти, укладені підприємствами, що частково або повністю належать російським олігархам, з оборонними заводами, Міноборони та Росгвардією. Утім, з 2017 року Міноборони рф почало активно засекречувати контракти, тому більшість із проаналізованих стосуються 2014—2018 років. Через це журналісти припускають, що значно більше бізнесменів працюють на російське військо, ніж відомо зараз.