Чехія заблокувала активи російського олігарха Володимира Євтушенкова

Влада Чехії заблокувала банківські рахунки та заморозила активи російського олігарха Володимира Євтушенкова.

Про це повідомило «Радіо Прага».

Євтушенков наближений до президента росії володимира путіна і є найвідомішим російським олігархом, проти якого запровадила санкції Чехія. Він має нерухомість у місті Карлові Вари вартістю понад 500 мільйонів чеських крон. Минулого місяця Чехія внесла Євтушенкова до санкційного списку.

Хто такий Володимир Євтушенков

Євтушенков — один із найбагатших людей росії. Він голова ради директорів і власник 64% акцій АФК «Система». Ця російська корпорація володіє концерном «РТІ Системи», що входить до сотні найбільших оборонних компаній світу і розробляє радіотехнічне обладнання для російського озброєння. Наприклад, концерн «РТІ Системи» Євтушенкова виробляє та постачає Міноборони рф стаціонарні радіолокаційні станції «Вороніж», призначені для виявлення та супроводу балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних обʼєктів. У 2021 році компанія «Крондштадт» (входить до АФК «Система») розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

Проти Євтушенкова вже запровадили санкції Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Україна.