Російського олігарха Фрідмана СБУ підозрює у фінансуванні війни рф в Україні

Служба безпеки України оголосила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману за фінансування війни рф в Україні (ч. 3 ст. 110-2 ККУ), пише пресслужба.

З початку повномасштабного вторгнення росії Фрідман профінансував російські військові заводи на два мільярди рублів, серед них «Тульський патронний завод», що виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова» — там виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.

Страхові компанії Фрідмана застрахували військову техніку, життя і здоровʼя окупантів на фронті. А його телекомунікаційне підприємство почало співпрацювати з ФСБ, щоб та провела мобільний звʼязок у тимчасово окупованих регіонах України.

Олігарх використовував активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». А ще він розповсюджував сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком «Армия россии», яка постачається окупантам на передову. Слідчі також встановили, що Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб російських окупантів.

Михайлу Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.