Служба безпеки оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана

Служба безпеки України оголосила у розшук підсанційного російського олігарха Михайла Фрідмана, свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.

МВС

Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Вказана дата його зникнення — це 10 жовтня 2023 року.