Суд арештував усі українські активи трьох російських олігархів. Серед них Михайло Фрідман

Суд арештував усі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф.

Загальна сума арештованих активів перевищує 17 млрд гривень.

СБУ повідомляє, що рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного звʼязку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.

Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних людей, щоб уникнути подальшої передачі активів у дохід України.