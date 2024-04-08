Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російські військові підприємства

Українські хакери знищили дата-центр OwenCloud, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, а також нафтогазові та телекомунікаційні компанії.
Про це повідомляє «Армія.TV» з посиланням на власні джерела.
За даними джерел, ця атака — спільна операція українських хакерів Blackjack» і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 терабайтів даних. Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми.
У хмарному сервісі OwenCloud дані тримали більше за 10 тисяч юридичних осіб — підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них — «Уральський завод цивільної авіації», НВП «РУБИН» (входить до складу холдингу «Роселектроніка»), «Уральський завод спецтехніки», «Газпром» тощо.
- 18 січня хакери зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території росії, і викачали понад 1,2 ТБ даних Головного військово-будівельного управління зі спеціальних обʼєктів. Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.
- Потім, 24 січня, в ГУР повідомили, що українські хакери з групи BO Team знищили базу даних російського далекосхідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Він займається обробкою даних із супутників і працює з Міноборони і Генштабом рф. Також атака відрізала від мережі російську станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує важливі завдання у військовій сфері.
- Уже 30 січня в ГУР повідомили про злам серверу спецзвʼязку Міністерства оборони росії.