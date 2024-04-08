Ізраїль завершує активну фазу війни в секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення фази активного наземного вторгнення в сектор Гази, залишаючи відкритою можливість майбутнього наступу на Рафах.

Про це пише The Jerusalem Post.

Високопосадовці ЦАХАЛ наголошують, що припинення вторгнення не повʼязане з тиском Сполучених Штатів на премʼєра країни Біньяміна Нетаньягу. Однак це відбулося одразу після помилкового вбивства ізраїльськими військами сімох працівників гуманітарної організації World Central Kitchen.

ЦАХАЛ вивів усі сухопутні війська з південної частини сектора Гази, залишивши там одну бригаду. Бої в регіоні тривали чотири місяці поспіль.

Тепер палестинці можуть вільно пересуватися південною Газою та містом Хан-Юніс. Водночас ізраїльські війська стежитимуть, щоб туди не повернувся ХАМАС. Повернутися на північ анклаву палестинцям не дадуть.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві додав, що війна проти ХАМАС триває, і вона ще далека від завершення. Проте наразі Ізраїль обрав пріоритетом повернути заручників.