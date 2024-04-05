Після розмови Нетаньягу і Байдена Ізраїль дозволив доставку додаткової гумдопомоги в Газу

Ізраїль дозволив відкрити додаткові шляхи для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази.
Відповідне рішення кабінет безпеки Ізраїлю ухвалив незабаром після розмови премʼєра країни Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом, пише The Times of Israel.
Байден і Нетаньягу 4 квітня обговорили атаку ЦАХАЛ у центральній частині Гази, через яку загинули семеро співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen.
Президент США під час розмови «чітко дав зрозуміти» Нетаньягу, що Ізраїлю необхідно оголосити й здійснити низку конкретних кроків, спрямованих на нівеляцію шкоди цивільному населенню, покращення гуманітарної ситуації в секторі Гази та задля безпеки працівників гуманітарних організацій.
Після цього Ізраїль оголосив, що тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних вантажів і вперше відкриє контрольно-пропускний пункт Ерез на півночі сектора Гази після того, як він був значно пошкоджений під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.
Ізраїль також збільшить обсяги допомоги з боку Йорданії, що переміщується через КПП «Керем — Шалом».
У Білому дома рішення Ізраїлю привітали й зазначили, що США готові до співпраці із союзниками для збільшення обсягів гуманітарної допомоги мешканцям сектора Гази «найближчими днями і тижнями».
- Про атаку на гуманітарний конвой WCK стало відомо вранці 2 квітня. У ній загинули семеро працівників організації — вони саме поверталися зі складу в місті Дейр-аль-Балах, де розвантажили понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги.
- Світові лідери різко засудили атаку на волонтерів. В ЦАХАЛ визнали, що випадково вдарили по гуманітарній колоні й назвали це «помилкою, що стала наслідком помилкової ідентифікації».