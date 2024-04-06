Прем’єр Молдови назвав провокацією заяву Придністровʼя про чергову «атаку дрона» на військову частину

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував повідомлення влади невизнаного Придністровʼя про нову «атаку дрона» на військову частину, назвавши її черговою провокацією. Про це повідомляє NewsMaker.

«Ми зіткнулися зі ще однією звичною провокацією. Звернемо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страх», — сказав він, зазначивши, що росія підтримує такі провокації.

У Бюро реінтеграції Молдови також заявили, що у Придністровському регіоні «продовжуються провокації, спрямовані на те, щоб посіяти паніку і напруженість, зокрема аби привернути увагу до регіону».