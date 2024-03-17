Військову частину в Придністровʼї атакував дрон — там згорів вертоліт

У невизнаному Придністровʼї заявили про атаку на військову базу — там стався вибух, після якого почалася пожежа. Попередньо, по військовій частині в Тирасполі вдарив дрон-камікадзе.
Відповідну заяву зробило так зване міністерство держбезпеки Придністров’я. Хто саме стоїть за атакою БпЛА, не повідомляють.
Жертв немає, на місці працюють правоохоронці, вони порушили кримінальну справу.
Пізніше офіційна влада Кишинева звʼязалася з українською стороною з приводу інциденту в Придністровʼї. Бюро політик з реінтеграції Молдови не підтверджує будь-якого нападу на Придністровський регіон.
За їхніми даними, військова техніка, зафіксована на відео, не працює вже кілька років. Тож цей інцидент — спроба викликати страх і паніку в регіоні.
- Придністровʼя — адміністративна одиниця в складі Молдови, що має статус автономії. В 1990 році на цій території ПМР оголосила про суверенітет. Через це між Молдовою і самопроголошеною республікою почався збройний конфлікт. Улітку 1992-го бойові дії завершилися. У середині 1990-х до Придністровʼя ввели контингент російських миротворчих сил. Політичний конфлікт досі не врегулювали. Світова спільнота не визнає незалежності Придністровʼя. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністровʼя окупованою росією територією.