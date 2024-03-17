Військову частину в Придністровʼї атакував дрон — там згорів вертоліт

У невизнаному Придністровʼї заявили про атаку на військову базу — там стався вибух, після якого почалася пожежа. Попередньо, по військовій частині в Тирасполі вдарив дрон-камікадзе.

Відповідну заяву зробило так зване міністерство держбезпеки Придністров’я. Хто саме стоїть за атакою БпЛА, не повідомляють.

Жертв немає, на місці працюють правоохоронці, вони порушили кримінальну справу.

Пізніше офіційна влада Кишинева звʼязалася з українською стороною з приводу інциденту в Придністровʼї. Бюро політик з реінтеграції Молдови не підтверджує будь-якого нападу на Придністровський регіон.

За їхніми даними, військова техніка, зафіксована на відео, не працює вже кілька років. Тож цей інцидент — спроба викликати страх і паніку в регіоні.