Невизнане Придністровʼя заявило про атаку дрона на військову частину

Так зване Міноборони невизнаного Придністровʼя заявило про атаку дрона-камікадзе на військову частину в Рибницькому районі, що за 6 кілометрів від кордону з Україною.

«Ціллю була станція радіолокації, якій були завдані незначні пошкодження, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу», — уточнили у відомстві, але жодних деталей не надали.

Чий це був дрон — не вказують. Місцеве медіа «Новости Приднестровья» опублікувало відео ймовірного моменту атаки.