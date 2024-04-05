Невизнане Придністровʼя заявило про атаку дрона на військову частину

Так зване Міноборони невизнаного Придністровʼя заявило про атаку дрона-камікадзе на військову частину в Рибницькому районі, що за 6 кілометрів від кордону з Україною.
«Ціллю була станція радіолокації, якій були завдані незначні пошкодження, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу», — уточнили у відомстві, але жодних деталей не надали.
Чий це був дрон — не вказують. Місцеве медіа «Новости Приднестровья» опублікувало відео ймовірного моменту атаки.
- 17 березня 2024 року так зване Міністерство держбезпеки Придністровʼя заявило про атаку на військову базу в Тирасполі. Місцеві медіа показали згорілий гелікоптер. Жертв не було.
- Того ж дня офіційна влада Кишинева звʼязалася з українською стороною. Бюро політики з реінтеграції Молдови не підтверджувало будь-якого нападу на Придністровський регіон. У ПМР заявили про диверсію.
- 20 березня МВС Молдови повідомило, що вибуху на військовій базі в Тирасполі не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — відеомонтаж. Голова МВС казав, що це частина кампанії з дезінформації, яка покликана викликати паніку, страх і нестабільність серед мешканців регіону. OSINT-спільнота і спеціалісти з відеомонтажу стверджували, що фото і відео гелікоптера редагували — фото ретушували, а FPV-дрон, який, імовірно, поцілив у Мі-8, «примонтували».