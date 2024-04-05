Україна повернула з окупації сироту і родину з двома дітьми

З окупованих територій України вдалося повернути 16-річну дівчину-сироту. Разом із нею виїхала одна родина — це мати й двоє дітлахів, 15-річна дочка і 5-річний син.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Прокудін заявив, що молодь не змогла більше терпіти жахів російської окупації, а тому вони наважилися евакуюватися. Дітей змушували відвідувати російські навчальні заклади.
Також повернутися в Україну вдалося 18-річним хлопцю і дівчині, позбавленим батьківського піклування. Над їхнім поверненням працювала організація Save Ukraine. Зараз батьки й діти працюють із психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей до росії. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей. До того ж росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників.