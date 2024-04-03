У Грузії повторно винесуть на розгляд законопроєкт про «іноагентів». Минулоріч він спричинив великі протести

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» знову внесе до парламенту законопроєкт про іноземних агентів. Минулого року цей законопроєкт спричинив хвилю протестів у країні.

Про це заявив лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе.

У березні 2023 року грузинський парламент відхилив законопроєкт про іноагентів. За словами Мдінарадзе, текст нинішнього законопроєкту буде таким самим, але термін «агент іноземного впливу» замінять на «організацію, що здійснює інтереси іноземної держави».

За його словами, єдина вимога законопроєкту — публікація річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування. За порушення цієї вимоги передбачено лише штраф. Правляча партія Грузії вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, що фінансують «екстремізм і революційні процеси».

«Торік наша єдина провина була в проблемах із комунікацією. Це можуть бути мої особисті недоліки. Багато хто, можливо, щойно почув від мене, що я говорю тільки про зобовʼязання декларувати», — сказав Мдінарадзе.

За його словами, законопроєкт ухвалять у всіх трьох читаннях до кінця парламентської сесії. Мдінарадзе зазначив, що закони про іноагентів є у США, Ізраїлі та Австралії, обговорюють їх і в інших країнах. Причому під час перерахування Мдінарадзе не згадав росію. А саме з російським законом про «іноагентів» порівнювали грузинський законопроєкт.