Норвегія наполовину збільшить кількість призовників

Норвегія планує збільшити кількість призовників з нинішніх 9 тисяч до 13 600 у 2036 році.

Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду від 2 квітня.

Планується, що кількість строковиків у Збройних силах країни щороку поступово збільшуватиметься.

Також уряд Норвегії зосередиться на розвитку військового табору Тернінгмоен, де готуватимуть новобранців.

«Підготовка новобранців у Тернінгмоені буде розширена завдяки модернізації й створенню нових потужностей на території табору і буде розрахована на підготовку майже 1 800 новобранців чотири рази на рік проти приблизно 300 сьогоднішніх», — йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам наголосив, що країна повинна мати достатню кількість людей з потрібними знаннями в потрібний час.

«Подальший розвиток норвезьких Збройних сил вимагає від нас посилити тренувальний потенціал. Ми вже вживаємо відповідних заходів, але в майбутньому нам знадобиться більше людей з професійними військовими знаннями», — зазначив він.